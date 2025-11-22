Багаж пассажиров Air Arabia из Шарджи не прибыл в Домодедово

Его доставят ближайшими рейсами авиаперевозчика

Редакция сайта ТАСС

© Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Около 90 мест багажа по техническим причинам не прибыли рейсом авиакомпании Air Arabia из Шарджи в Домодедово, сообщили ТАСС в пресс-службе московского аэропорта. Багаж пассажиров доставят ближайшими рейсами авиаперевозчика.

"Около 90 мест багажа по техническим причинам не прибыли рейсом авиакомпании Air Arabia G9 958 из Шарджи. Для минимизации неудобств прибывших пассажиров аэропортом Домодедово были оперативно организованы шесть дополнительных рабочих мест для оформления задержанного багажа", - говорится в сообщении.

Как уточнили в аэропорту, работники авиагавани взаимодействуют с пассажирами и получают оперативную информацию от представителей авиакомпании. Кроме того, представительство авиакомпании организовало дополнительное информирование пассажиров.

"Весь багаж будет доставлен ближайшими рейсами авиакомпании G9 950 после 13:30 мск, G9 805 после 22:35 мск и G9 956 после 23:40 мск. В соответствии с международными правилами и багаж будет доставлен пассажирам в места пребывания за счет авиаперевозка", - уточнили в Домодедове.