Мишустин поздравил российских психологов с профессиональным праздником

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских психологов с профессиональным праздником и 140-летием Российского психологического общества, отметив их важность для поддержания здоровья россиян.

"Многие десятилетия ученые, педагоги, врачи вносят вклад в развитие науки и практики в этой значимой сфере, честно выполняют свой долг, верны благородному призванию - оказанию психологической помощи. Ваша поддержка дает возможность людям преодолевать трудные жизненные ситуации, справляться с кризисами, сохранять здоровье, верить в собственные силы", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства России.

Премьер-министр РФ также подчеркнул усилия российских психологов, которые направлены на повышение качества психологической помощи за счет проведения исследований, разработки эффективных методов и индивидуальных программ реабилитации, а также ведения активной деятельности в образовательных, медицинских и социальных учреждениях по всей России. Мишустин отметил, что опыт, ответственность и преданность российских психологов своему делу заслуживают искреннего признания и благодарности.

"Желаю вам успехов, новых научных открытий, благополучия и всего наилучшего", - заключил он.

14 октября 2023 года правительство России утвердило 22 ноября Днем психолога. Решение об утверждении новой праздничной даты было принято по поручению президента РФ Владимира Путина. Учредить День психолога и отмечать этот праздник 22 ноября попросил один из участников состоявшегося 1 декабря 2022 года II Конгресса молодых ученых и слушателей программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования.