В Донецке открыли центр развития компетенций "Точка опоры Донбасса"

Там будут обучать государственных и муниципальных служащих

ДОНЕЦК, 22 ноября. /ТАСС/. Центр развития компетенций (ЦРК) "Точка опоры Донбасса" для обучения государственных и муниципальных служащих открыт в Донецке ДНР, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Точка опоры Донбасса" открыта в центральном районе Донецка и включает несколько помещений для проведения учебных занятий. Церемонию открытия вместе с главой ДНР посетили члены регионального правительства, включая министров, главы муниципалитетов и общественники.

"Такие центры открыты в ряде других регионов, и вот теперь сюда присоединяется ДНР. Зачем это нужно нам? Все просто: у нас есть управленческий каркас, который прошел все перипетии сложных периодов времени, да и сейчас проходит, давайте смотреть правде в глаза. В чем мы видим дальнейший рост - нам необходимы новые кадры, подготовленные кадры, эффективные кадры. Их нужно много", - сказал Пушилин на церемонии.

После торжественной части руководитель региона прочел лекцию об эффективной госслужбе, которая стала первой для центра. В ходе выступления он отметил, что ЦРК нужно усилить работу с управленцами по открытости власти, переходу к сервисной модели управления, патриотическому и ценностному воспитанию кадров.

Исполнительный директор центра Елена Остроух сообщила журналистам, что "Точка опоры Донбасса" станет образовательной площадкой как для начинающих управленцев, так и тех, кто уже работает давно. "Надо работать как с теми, кто давно в системе, так и с теми, кто в нее только приходит, либо собирается прийти. У нас еще важная история, связанная с кадровым резервом. С кадровым резервом тоже надо работать, потому что мы проводили ряд кадровых конкурсов, сформировали пул людей, которые потенциально могут занять должности на государственной гражданской службе, и этих людей надо в систему тоже вовлекать, перед этим обучая их как раз на базе нашего центра", - заключила Остроух.