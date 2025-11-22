В Москве средняя скорость мобильного интернета превысила 80 Мбит/с

На каждого жителя столицы приходятся в среднем две активные sim-карты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Средняя скорость передачи данных у сотовых операторов в Москве на сетях LTE достигла 81,61 Мбит/с, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий (ДИТ).

"Комфортные тарифы и сплошное покрытие сетями всей территории позволяют миллионам жителей и туристов пользоваться цифровыми сервисами в мобильном формате. В любое время и из любой точки города со своего смартфона можно получить городские услуги, заказать доставку еды и других товаров, оплатить парковку, арендовать автомобиль или самокат, воспользоваться онлайн-банкингом, пообщаться с близкими и решить рабочие задачи", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что уровень проникновения сотовой связи в столице достиг 200%, то есть на каждого жителя приходятся в среднем две активные sim-карты. "Это отражает высокий уровень цифровизации города и свидетельствует в том числе о росте подключенных устройств, которые требуют sim-карт: планшеты и умные часы, модемы и роутеры, навигаторы и системы экстренного реагирования в автомобилях, устройства умного дома и другие приборы", - пояснили в департаменте.

Замруководителя столичного ДИТ Дмитрий Головин считает, что развитие сотовой связи в Москве - это не просто увеличение скорости, а создание целой экосистемы для управления городом. "Связь становится невидимым, но критически важным цифровым каркасом, необходимым для работы множества цифровых сервисов, которыми пользуются миллионы жителей и туристов. Российская столица сегодня входит в число мировых лидеров по качеству и доступности сетей сотовой связи. При этом технологическое развитие Москвы неотделимо от сохранения ее уникального исторического облика, поэтому у города разработаны требования к внешнему виду телекоммуникационного оборудования, которое не должно создавать визуальный шум", - добавил он.

Также в ДИТ Москвы отмечают, что в ближайшие годы основой для работы миллионов датчиков "умного" города, беспилотного транспорта и телемедицины станут технологии связи 5G и 6G. Городские власти уже активно проводят тесты и исследуют мировой опыт в этой сфере, чтобы учитывать лучшие практики при развитии сетей связи в столице. Так, ДИТ Москвы в 2020 году запустил в павильоне "Умный город" на ВДНХ площадку с полнофункциональной сетью связи пятого поколения - 5G демо-центр, который функционирует полностью на отечественном оборудовании. Город планирует создать дополнительные индустриальные полигоны на базе промышленных кластеров и инновационных центров, в которых решения с 5G будут внедряться в реальные сервисы и производственные процессы.