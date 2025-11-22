Лектор общества "Знание" из КЧР впервые вошла в число лучших просветителей года

Конкуренция составляла 200 человек на место

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 22 ноября. /ТАСС/. Журналист из Карачаево-Черкесии, депутат регионального парламента Мадина Батчаева вошла в число победителей пятого сезона всероссийского конкурса "Знание. Лектор". Она стала первым представителем республики, одержавшим победу в этом конкурсе, сообщил ТАСС директор регионального филиала российского общества "Знание" Артур Болатов.

"Это первая победа участника из Карачаево-Черкесии во всероссийском конкурсе "Знание. Лектор". Исполняющая обязанности директора Центра развития связи и коммуникаций КЧР- главный редактор телеканала "Архыз 24", депутат регионального парламента Мадина Батчаева достойно представила нашу республику и признана лучшей в номинации "Медиа, коммуникации и цифровая грамотность". Как подчеркнул гендиректор общества "Знание" Максим Древаль, в этом году конкуренция была очень серьезная - 200 человек на место", - сказал Болатов.

Батчаева активно участвует в общественной жизни региона, поддерживает и реализует социальные и просветительские проекты, отметил собеседник агентства.

Сообщалось, что финалисты пятого сезона были отобраны из более чем 21 тыс. заявок. Многоступенчатый отбор длился с апреля 2025 года: за это время было проведено свыше 3,2 тыс. лекций по всей стране.

"Знание. Лектор" - это конкурс, позволяющий выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. За пять лет в нем приняли участие 62 тыс. человек из 89 регионов России, конкурсантами проведено свыше 17 тыс. лекций.