В Нальчике у железнодорожного вокзала появился первый березовый сквер

Деревья посадили представители Федерации профсоюзов и мэрии города

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 22 ноября. /ТАСС/. Первый березовый сквер появился у железнодорожного вокзала в столице Кабардино-Балкарии (КБР). Деревья посадили представители Федерации профсоюзов и мэрии Нальчика, посвятив закладку 80-летию Победы и юбилею профсоюзного движения, передает корреспондент ТАСС.

Новый березовый сквер заложили на площади перед железнодорожным вокзалом в городе Нальчике. Посадку деревьев приурочили к 80-летию Победы и Году трудовой доблести, которым Федерация независимых профсоюзов России объявила 2025 год.

"Этот год важный для нас в плане юбилейных дат: 120-летие создания профсоюзного движения в стране и 35-летие организации уже в новой России. Высадку березовой рощи мы посвятили именно этим датам. Почему береза - это символ России. Я думаю, что не только гости республики, но и жители нашей красивой столицы будут в тени этих деревьев отдыхать и вспоминать связь этой березовой рощи и профсоюзов", - сообщила корреспонденту информагентства руководитель Федерации профсоюзов КБР Фатимат Амшокова.

В посадке приняли участие сотрудники мэрии Нальчика, регионального парламента, горожане, железнодорожники. Березы подбирали специально, чтобы они были одинаково ровными и высокими.

"Я сам из Сибири, но 36 лет живу в Кабардино-Балкарии. Железнодорожник, а жена в профсоюзах работает. И мне втройне приятно, как железнодорожнику, сажать березы, это напоминание о Сибири", - рассказал ТАСС житель Нальчика Александр Тихонов.

Площадь перед железнодорожным вокзалом была благоустроена в 2024 году, когда прошел капитальный ремонт ул. Осетинской. Работы по озеленению стали вторым этапом большой реконструкции.

"Не так давно мы полностью заменили на привокзальной площади скамейки, урны. Теперь они гармонируют с цветовой гаммой самого вокзала. И вот сейчас заложили сквер, а в следующем году вместе с профсоюзами установим арт-объект, который будет приятно удивлять всех, кто приезжает на поезде в Кабардино-Балкарию", - поделилась с ТАСС руководитель института развития администрации города Нальчика "Платформа" Оксана Шухостанова.