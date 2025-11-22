В Москве с 13 декабря заработает почти 5,5 км новых выделенных полос

Они охватят 48 городских маршрутов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Новые выделенные полосы общей протяженностью около 5,5 км начнут функционировать в Москве с 13 декабря. Они охватят 48 городских маршрутов, на которых пассажиры совершают более 245 тыс. поездок в рабочие дни, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"С 13 декабря заработают почти 5,5 км новых выделенных полос. Благодаря им время в пути для пассажиров автобусов и электробусов сокращается в 2-4 раза, транспорт ходит регулярнее, аварийность снижается в среднем на 25%", - сказал он.

Так, в частности, самая длинная полоса - 1,4 км - появится на улице Авиамоторная в районе пересечения с шоссе Энтузиастов. Полоса длиной 1,5 км заработает на Ботанической улице. В Зеленограде на улице Каменка в районе пересечения с Панфиловским проспектом появится "выделенка" протяженностью 0,78 км.