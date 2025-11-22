В Москве дизайн станции "ЗИЛ" выполнят с элементами промышленной эстетики

Интерьер платформы будет преимущественно выполнен из нержавеющей шлифованной стали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Архитектурная концепция станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии столичного метро согласована, в ее оформлении будут использоваться элементы промышленной эстетики. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Согласована архитектурная концепция станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро. Ее внешний облик будет напоминать об эпохе расцвета отечественного производства в советский период - в оформлении используют элементы промышленной эстетики", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, такой выбор оформления обусловлен тем, что Бирюлевская линия "берет начало" на территории бывшего Завода им. Лихачева. Интерьер платформы будет преимущественно выполнен из нержавеющей шлифованной стали, этим материалом облицуют колонны и потолок.

Для пола на платформенном участке станции "ЗИЛ" будут использоваться плиты из натурального термообработанного темного гранита. Как добавил мэр, на путевых стенах разместят художественное панно, выполненное в технике мозаики.

"Сейчас на площадке завершили разработку грунта котлована и приступили к земляным работам на участке оборотных тупиков. Почти наполовину закончили монолит станционного комплекса", - отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что завершение строительства первого участка, который будет проходить от станции "ЗИЛ" до "Курьяново", планируется в 2028 году.

О Бирюлевской линии

Бирюлевская линия пройдет от застраиваемой территории бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Бирюлево Западное и Восточное. Ее длина составит 22,2 км. На ней разместятся 10 станций. С Бирюлевской линии можно будет пересесть на Московское центральное кольцо, Троицкую, Замоскворецкую и Большую кольцевую линии метро, а также Павелецкое направление Московской железной дороги.