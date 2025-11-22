В прокуратуре Москвы назвали пять способов распознать телефонное мошенничество

Россиянам посоветовали рассказывать родным и близким о подозрительных звонках или о просьбах финансового характера

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Самостоятельная перепроверка информации, полученной от неизвестных по телефону, поможет отличить телефонных мошенников и обезопасить себя. Об этом напомнили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Внимание, пять правил безопасности, которые позволят распознать любую схему телефонных мошенников. Перепроверять полученную по телефону информацию. Самостоятельно перезвоните в организацию, откуда якобы поступил звонок, и уточните всю необходимую информацию", - говорится в сообщении.

В список из пять пунктов также входит правило никогда и никому не сообщать коды, поступившие по sms, а также не перезванивать по телефонам, указанным в сообщениях от неизвестных. Кроме того, нельзя верить "переключениям" звонка между сотрудниками органов и ведомств и выполнять любые телефонные указания неизвестных, кем бы они не представлялись.

В пресс-службе привели в пример москвичку, которая поверила неизвестной, представившейся сотрудницей ресурсоснабжающей организации. После того, как по ее просьбе жертва назвала код из sms, началась череда звонков от лжепредставитель различных органов и организаций. В результате пострадавшая лишилась 33,5 млн рублей. "Правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. <…> Настоящие сотрудники государственных и правоохранительных органов никогда не общаются с гражданами через мессенджер, не просят снимать денежные средства, переводить их на определенные счета либо передавать курьерам", - отметили в надзорном ведомстве.

Также в прокуратуре посоветовали рассказывать родным и близким о подозрительных звонках или о просьбах финансового характера.