Депутат Казакова: голос регионов в Госсовете влияет на решения государства

Государственный совет рассматривает широкий круг вопросов от исполнения указов президента до муниципальных инициатив

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Государственный совет РФ выступает механизмом участия регионов в общегосударственных решениях. Такое мнение высказала ТАСС председатель комитета Госдумы по культуре, член комиссий Госсовета по направлениям "Молодежь и дети", "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности" Ольга Казакова по случаю 25-летия первого заседания Госсовета.

"Госсовет - это орган, где голос регионов реально влияет на формирование решений на уровне государства. Площадка, которая дает возможность регионам предложить, обсудить и выработать совместные решения на уровне страны по всем направлениям нашей жизни", - сказала Казакова.

Она добавила, что Госсовет рассматривает широкий круг вопросов от исполнения указов президента до муниципальных инициатив. "Представляются примеры того, как те или иные решения работают на земле, смотрим опыт или наоборот вопросы от ведомств, если что-то не удается. Ведь единая картина складывается из огромного количества шагов на местах. И эти шаги нам нужно проходить всем вместе, чтобы никто не оставался с вопросами и предложениями один на один", - отметила парламентарий.

В 2025 году отмечается 25 лет со дня образования современного Государственного совета. Он продолжил традицию, заложенную в 1810 году М. М. Сперанским, по инициативе которого в Российской империи был создан Государственный совет, просуществовавший до 1917 года.