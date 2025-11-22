МТС AdTech: более 60% опрошенных россиян украсят дома за неделю до Нового года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Более 60% опрошенных россиян начнут украшать свои дома за неделю до Нового года. Об этом сказано в исследовании платформы МТС AdTech, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Большинство россиян (62%) начинают украшать свои дома именно в последнюю предпраздничную неделю. Продлить магию праздника и создать атмосферу в начале декабря стремится каждый третий (35%). А вот тех, кто откладывает все на 31 декабря, всего 3%", - сказано в сообщении.

Большая часть россиян (70%) в этом году будет наряжать искусственную елку. Срубленную живую ель хотят приобрести всего 11%, альтернативная дизайнерская украсит дома 4%. Живое дерево в кадке, которое весной можно высадить в грунт, выбирают только 2% респондентов. Совсем не станут украшать дом елкой 14% участников опроса, говорится в тексте.

По данным аналитиков, 86% россиян планируют отмечать Новый год дома с близкими. Еще 6% проведут праздник у друзей, 3% - отдохнут в загородном доме, а 2% будут работать.

Для 67% праздничный ужин с оливье под бой курантов является традиционным новогодним ритуалом. Просмотр советских фильмов - традиция для 41%. У каждого пятого (21%) в праздничные дни заведено посещать городские праздники и ярмарки. Письмо Деду Морозу вместе с детьми пишут 11% участников опроса. В то же время отсутствие строгих новогодних традиций отметили 23% опрошенных, поделились эксперты.

По данным опроса, бюджет на праздник у половины россиян (50%) остался на уровне прошлого года. Четверть респондентов (26%) отметили сокращение трат, значительное увеличение бюджета планируют только 10%. Оставшиеся 14% не формируют новогодний бюджет.

Опрос проводился в ноябре 2025 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет, проживающих на территории РФ.