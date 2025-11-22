В Астане в выставке "Учись в России" впервые приняли участие 10 вузов РФ

Она проходит 22 и 23 ноября

АСТАНА, 22 ноября. /ТАСС/. Выставка "Учись в России" открылась в Русском доме в Астане, в ней принимает участие 44 российских вуза. Десять из них приехали впервые, сообщила ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Казахстане Ольга Филонова.

"В этом году 10 вузов принимают участие в выставке впервые, а всего их 44. Заявки на квоты правительства РФ принимаем до 15 декабря, потом начинается их обработка и тестирование. По количеству квот - так же как в прошлом году - 800 мест", - рассказала Филонова. Изменения есть для тех, кто поступает на бакалавриат - они будут сдавать тесты на основе ЕГЭ. А в целом квота гарантирует бесплатное обучение, место в общежитии и стипендию, отметила собеседница агентства.

Первый день выставки вызвал большой интерес у будущих студентов и их родителей.

В Казанском федеральном университете обучаются более 52 тыс. человек, из которых 11 тыс. - иностранцы. О наиболее интересных казахстанским абитуриентам специальностях рассказал начальник отдела привлечения и набора иностранных обучающихся вуза Наиль Сафин. "Больше всего у нас востребована медицина, экономика и IT направления. Мы участвуем в выставке в Казахстане каждый год в городах Астана, Алма-Ата и Уральск и набираем порядка 200-300 студентов отсюда", - поделился он.

Один из ведущих технологических вузов России МГТУ "СТАНКИН" предлагает программы подготовки специалистов машиностроения. Абитуриентам из Казахстана здесь интересны направления IT, робототехники, приборостроения и станкостроения, рассказала представитель вуза Юлия Лоренц. Она добавила, что иностранцы могут поступить в университет как по квоте, так и по внутренним экзаменам. При поступлении на бюджетную форму обучения им гарантировано место в общежитии.

