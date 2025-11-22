В Якутии возобновили местные авиарейсы по социально значимым маршрутам

Они были прекращены из-за исчерпанных бюджетных лимитов

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Субсидируемые авиаперевозки по нескольким социально значимым маршрутам, которые были прекращены в Якутии из-за исчерпанных бюджетных лимитов, возобновлены после поручения Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По поручению Генпрокуратуры России проведена проверка транспортной доступности населенных пунктов в северных регионах. Было установлено, что в Якутии с сентября прекращены субсидируемые авиаперевозки по 23 социально значимым маршрутам из-за исчерпания бюджетных лимитов. Из-за недостатка выделенных субсидий на 2025 год и несвоевременной оплаты услуг в регионе не было обеспечено доступное межмуниципальное авиасообщение для населения. Задолженность перед авиакомпанией "Полярные авиалинии" за истекший период 2025 года превысила 400 млн рублей.

"С целью устранения выявленных нарушений Восточно-Сибирский транспортный прокурор внес представление главе Республики Саха (Якутия). В результате вмешательства надзорного ведомства региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства в рамках формирования бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг. направлены бюджетные заявки на финансирование программ субсидирования местных авиаперевозок на сумму более 3 млрд рублей, в том числе на погашение задолженности перед авиакомпанией. В настоящее время авиасообщение по специальным тарифам возобновлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопросы доведения лимитов бюджетных средств на субсидирование местных авиаперевозок находится на особом контроле надзорного ведомства.