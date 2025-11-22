ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ЛДПР предлагает ввести штрафы за изображение храмов без крестов

Лидер партии Леонид Слуцкий считает, что это "необходимый шаг для сохранения духовных ценностей и укрепления культурных основ России"
11:02

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий

© Марат Абулхатин/ Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разработали законопроект о введении штрафов до 300 тыс. рублей за изображение православных храмов без крестов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

Депутат отметил, что искажение образов православных святынь регулярно встречается на обложках книг и в рекламе. По его словам, такая практика даже получила собственное название - "крестопад".

"ЛДПР предлагает установить административную ответственность за искажение образов культовых зданий со штрафами до 300 тысяч рублей. При этом, если подобное "творчество" распространяется через СМИ или интернет, санкция будет еще строже: для граждан - до 50 тысяч, для должностных лиц - до 100 тысяч, для организаций - до полумиллиона рублей", - написал Слуцкий.

Он обратил внимание, что после обращений ЛДПР ситуация начала меняться, но указанная практика "носит системный характер", а эффективного наказания за такие действия в законодательстве пока нет. "Нельзя допустить дальнейшего умышленного "обезличивания" святынь, - подчеркнул Слуцкий. - Это жесткий, но необходимый шаг для сохранения наших духовных ценностей и укрепления культурных основ России". 

