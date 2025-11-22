Жители Кривого Рога вышли на протесты против отключений света

Протестующие заявляют, что графики отключений являются несправедливыми

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Жители Кривого Рога собрались на митинг перед горсоветом и перекрыли дороги, требуя решить проблему с графиками отключения света. Об этом сообщает издание "Страна".

Из-за массового повреждения генерирующей и распределяющей инфраструктуры в стране ежедневно вводят графики отключения света. Электричества может не быть по 8-16 часов в сутки. Как отмечал глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, эти графики могут сохраняться в течение всей зимы.

Протестующие заявляют, что графики отключений являются несправедливыми. К собравшимся вышел директор департамента развития инфраструктуры города Иван Карий и представитель украинского энергохолдинга "ДТЭК" Сергей Костюк. "Ни в одном городе Украины городская власть никак не влияет на отключения", - заявил Карий.

Костюк подтвердил, что часть домов не отключают постоянно, но это объясняется наличием там критической инфраструктуры.

В прошлом месяце местные жители перекрыли движение по одной из улиц в знак протеста против отключения электроэнергии.