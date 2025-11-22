В аэропорту Волгограда из-за тумана задерживаются пять рейсов

Также в регионе объявлена беспилотная опасность

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. Вылет и прилет пяти рейсов задерживаются в международном аэропорту Волгограда из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно онлайн-табло, задержаны два рейса на прилет из Москвы и один - из Казани, время вылета самолетов из этих городов также изменено.

"Были неблагоприятные метеоусловия и ограниченная видимость (туман - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Также в пресс-службе уточнили, что на данный момент в регионе объявлена беспилотная опасность.

22 ноября днем в Волгограде наблюдается туман, температура воздуха составляет плюс 10 градусов.