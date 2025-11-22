В храме Гроба Господня состоялась литургия в честь 20-летия интронизации Феофила III

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов отметил, что Россия высоко ценит усилия Феофила III "по поддержанию межрелигиозного баланса и статус-кво в Иерусалиме"

ИЕРУСАЛИМ, 22 ноября. /ТАСС/. Торжественная литургия в честь 20-летия интронизации Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины, Сирии, Аравии, всего Заиорданья, Каны Галилейской и святого Сиона Феофила III состоялась в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает корреспондент ТАСС. Ровно 20 лет назад он был возведен на патриарший престол.

После литургии состоялось чествование Феофила III в тронном зале патриархата. "История особых дружественных и доверительных отношений между Россией и Иерусалимским патриархатом охватывает многие века", - отметил, выступая на церемонии, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. "Сегодня, как и столетия назад, мы (Россия - прим. ТАСС) готовы продолжать оказывать Вам поддержку в сбережении подлинного христианского присутствия и духовного наследия, защите христиан на Святой земле", - добавил он, обращаясь к Феофилу III.

Посол отметил, что Россия высоко ценит усилия Феофила III "по поддержанию межрелигиозного баланса и статус-кво в Иерусалиме", а также его "заботу о русскоязычной пастве и о паломниках из России и многих других стран". "Ваша целеустремленность в содействии межправославному диалогу и единству мирового православия, в том числе в контексте церковной ситуации на Украине, вызывает искреннее уважение", - добавил Викторов.

Кроме того, посол РФ отметил, что "самоотверженные усилия [Феофила III] получили широкое признание, не в последнюю очередь - в Москве". "С гордостью и волнением сообщаю, что указом президента Российской Федерации от 17 ноября 2025 года за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и духовных связей с Российской Федерацией Вы удостоены высокой государственной награды - ордена Дружбы", - добавил посол.