В центре Ставрополя начал работу ледовый каток

Оборудование позволяет обеспечивать работу арены при температуре выше 20 градусов тепла

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Ледовый каток на центральной площади Ленина в городе Ставрополе открылся для посетителей, несмотря на аномальное тепло. Оборудование позволяет обеспечивать работу арены при температуре выше 20 градусов тепла, сообщил ТАСС глава города Иван Ульянченко.

"Ледовый каток "В сердце города" - одно из самых любимых мест отдыха жителей и гостей Ставрополя зимой. В этом году отмечается очень теплая погода, но мы приняли решение не сдвигать время открытия катка. Специальное оборудование позволяет заливать ледовое покрытие при температуре до +22. Поэтому работа проведена в верхних границах допустимой нормы", - сказал он.

Крытый каток ежегодно устанавливают в центре Ставрополя с 2019 года. Он работают всю зиму, конструкцию демонтируют весной. Зона катания составляет порядка 1,5 тыс. кв. метров, для посетителей действуют льготы. "Это седьмой сезон работы катка. С 2019 года он принял более 350 тыс. посетителей. Установлены льготы, бесплатное посещение предусмотрено для семей участников специальной военной операции и для детей в возрасте до 14 лет", - пояснил Ульянченко.

Осенью 2025 года в Ставрополе отмечается аномально теплая погода. По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в минувшие дни местами температура воздуха достигала 23 градусов тепла. В Ставрополе на городских клумбах до сих пор продолжается цветение, а специалисты по благоустройству до сих пор работают в летнем графике.

"Вегетативный период осенних растений в связи с аномальными температурами сдвинулся. У нас до сих пор цветут розарии, активно цветет георгин. Обычно мы все убираем к середине ноября. И покос травы, который обычно мы завершаем в городе к концу октября, сейчас проходит в летнем графике", - отметил Ульянченко.

Несмотря на теплую погоду, в городе продолжают подготовку к зиме. Сезон фонтанов в Ставрополе уже завершен, теперь на них ведут монтаж световых конструкций. Зимняя иллюминация монтируется на других городских объектах.