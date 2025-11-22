Генконсул РФ: студенты КНР все больше интересуются учебой в России

Наталья Прыжкова отметила, что сотрудничество между двумя странами в области образования "имеет огромный потенциал"

ДАЛЯНЬ /Китай/, 22 ноября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Учащиеся Северо-Восточного Китая проявляют все больший интерес к обучению в вузах России. Как заявила корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Шэньяне Наталья Прыжкова, сотрудничество между двумя странами в области образования "имеет огромный потенциал".

"Видим в этой области двустороннего взаимодействия огромный потенциал, поскольку только в провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай - прим. ТАСС) находится 114 вузов, многие из которых имеют высокий национальный рейтинг", - сообщила она, комментируя перспективы укрепления контактов в предстоящие (2026-2027) перекрестные годы сотрудничества России и КНР в области образования.

Как уточнила генконсул, нынешний визит в Китай российского учебного парусного судна "Паллада", которое 21 ноября успешно прибыло с дружественной миссией в порт города Далянь (провинция Ляонин) из Владивостока, подтверждает наличие больших возможностей для обоих государств в указанной сфере. По ее словам, дипмиссия РФ рассматривает налаживание сотрудничества между экипажем этого фрегата и местными вузами как "еще одну ступень на пути интенсификации контактов с КНР в области образования". "Уделяем этому направлению деятельности самое пристальное внимание и рассчитываем, что заход российского учебного фрегата в Далянь послужит своего рода драйвером в сфере двустороннего межвузовского взаимодействия, в области мореходства", - добавила она.

Российский дипломат подтвердила, что генконсульство РФ в Шэньяне отмечает существенное увеличение количества китайских граждан, которые изъявляют желание учиться в России. "Об этом [перспективах учебы в РФ] нам говорят практически в каждом университете северо-восточных провинций Ляонин и Цзилинь, - пояснила она. - В августе этого года Институт иностранных языков провинции Цзилинь единовременно заключил соглашения о сотрудничестве с рядом ведущих российских вузов, в частности, Московским государственным институтом международных отношений (университет) МИД РФ (МГИМО) и Высшей школой экономики (ВШЭ)".

Прыжкова подчеркнула, что это лишь один из примеров, которых, "на самом деле, гораздо больше". "Отмечаем растущий взаимный интерес в сфере межвузовского взаимодействия и готовы всемерно содействовать интенсификации этого процесса", - подытожила генконсул.