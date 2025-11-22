"Линава": Белоруссия пропускает в Литву въехавшие после открытия границы фуры

От белорусской таможни литовские фуры под сопровождением доезжают до терминалов, где разгружаются, отметил президент ассоциации Эрландас Микенас

ВИЛЬНЮС, 22 ноября. /ТАСС/. Белорусские власти пропускают обратно в Литву только те фуры, которые въехали в соседнюю страну после открытия Вильнюсом границы. Об этом сообщил журналистам президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы "Линава" Эрландас Микенас.

"Грузовики, въехавшие на территорию Белоруссии до 29 октября, когда правительство Литвы приняло решение о закрытии границы, по-прежнему простаивают. Туда и обратно пропускают только вновь въехавшие машины", - сказал он.

Президент ассоциации описал, как действует процедура. "От белорусской таможни литовские фуры под сопровождением доезжают до терминалов, где разгружаются. Там же они берут, если он есть, новый груз и препровождаются до границы", - отметил Микенас. Раньше такого сопровождения, по его словам, не было.

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, угрожала безопасности гражданской авиации. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков. В четверг Литва открыла границу, но эти фуры пока остаются на месте.