Самолет Airbus A320 авиакомпании "Ямал" совершил первый регулярный рейс

Перелет прошел по маршруту Москва - Новый Уренгой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" вывела на маршруты первый самолет Airbus A320, дизайн которого обновили в рамках масштабного ребрендинга. Первый регулярный рейс самолет выполнил в субботу по маршруту Москва - Новый Уренгой, сообщается на сайте авиаперевозчика.

"Авиакомпания "Ямал" вывела на маршруты первый Airbus A320 в новой ливрее, разработанной в рамках масштабного ребрендинга. Свой первый регулярный рейс обновленный самолет выполнил 22 ноября по маршруту YC-90 Москва (Домодедово) - Новый Уренгой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в основу дизайна самолетов легла концепция, отражающая природное наследие Ямала. "На киле самолета изображен силуэт белого медведя, стилизованный под скопление льдин и отсылающий к созвездиям Медведиц. Дополненный символом Полярной звезды, этот образ подчеркивает роль авиакомпании как надежного проводника в регионы Крайнего Севера", - дополнили в авиакомпании.

По словам генерального директора АО "АТК "Ямал" Артема Лобачева, ввод в эксплуатацию Airbus A320 в новой ливрее - это один из этапов масштабного проекта. "Это наглядный результат последовательной работы по обновлению компании, в котором мы сочетаем уважение к нашей истории и ориентацию на будущее", - передает его слова авиаперевозчик.

Отмечается, что полный ребрендинг авиапарка "Ямал" планируется завершить в 2027 году.