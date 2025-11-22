Молодежный форум "Созидатели" собрал тысячи предпринимателей в центре "Россия"

Целью мероприятия является создание пространства для открытого общения молодых специалистов, экспертов и партнеров

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Молодежный форум "Созидатели" стартовал в Национальном центре "Россия". Как сообщили ТАСС организаторы, на площадке собрались тысячи молодых предпринимателей, специалистов и активистов со всей страны, чтобы подвести итоги и обсудить развитие молодежного бизнеса и карьерных проектов.

По данным организаторов, в Москву приехали несколько тысяч лидеров, предпринимателей, специалистов и студентов из всех 89 регионов страны. По словам организаторов, цель форума - создать большое пространство для открытого общения молодых специалистов, экспертов и партнеров.

Форум проводит "Росмолодежь.Предпринимай" в рамках реализации программы по развитию молодежного предпринимательства, которая вошла в 2025 году в нацпроект "Кадры".

Помимо подведения итогов года, участники обсуждают решения на будущее и получают возможности для развития собственных проектов - как предпринимательских, так и карьерных. На форуме работают направления "Росмолодежь.Предпринимай" и "Росмолодежь.Профи", которые помогают участникам выстроить свой индивидуальный путь - от идеи бизнеса до выбора профессиональной траектории.

Также в форуме принимают участие региональные координаторы по молодежной политике и молодые специалисты, активно участвующие в программах профессионального развития.

Организация форума

Работа форума развернулась одновременно на нескольких площадках. В залах "Перспективы" и "Профессионалы" проходят консультации и дискуссии о бизнесе, науке, технологиях и возможностях профессионального роста.

В одной из гостевых зон участники в неформальной обстановке обсуждают собственные проекты с экспертами, получают практические рекомендации и обмениваются опытом.

В деловой зоне открылся "Город молодых" - пространство, где локальные бренды со всей страны представляют свою продукцию. Участники активно знакомятся, обсуждают сотрудничество и обмениваются контактами. "Такое общение по-настоящему заряжает", - отмечают молодые предприниматели.

Также главный конгресс-зал, переименованный для этого дня в зал "Созидатели", соберет несколько тысяч человек на мотивационное ток-шоу. На сцене выступают известные предприниматели, спортсмены и блогеры; их выступления вызывают аплодисменты и обсуждения среди слушателей.

Параллельно пройдет один из ключевых форматов - "Марафон инициатив" от "Росмолодежь.Предпринимай". Участники презентуют свои проекты инвесторам и экспертам, рассчитывая на поддержку. Рядом работает интерактивное исследование "Код молодого специалиста", в рамках которого работодатели и молодые профессионалы анализируют ожидания друг друга.

Финалом дня станет вручение национальной премии "Молодой предприниматель России". В этом году поступило более 5,3 тыс. заявок, а в финале представлены проекты в сфере креативных индустрий, технологий и социального бизнеса. Также программа включает стратегические обсуждения и итоговые встречи молодежных советов и экспертов, где сформулируются ключевые решения на 2026 год.