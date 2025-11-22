Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците лекарств "Апидра" и "Левемир"

Оба препарата стабильно вводятся в оборот в регионах

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Информация о дефиците лекарств для лечения сахарного диабета "Апидра" и "Левемир" не соответствует действительности, оба препарата стабильно вводятся в оборот. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Росздравнадзора.

Ранее в Telegram-канале "База" появилась информация о дефиците лекарств для диабетиков "Апидра" и "Левемир" в Пензенской и Новосибирской областях, а также в Якутии и Красноярском крае.

"Информация о дефиците препаратов "Апидра" и "Левемир" в регионах не соответствует действительности. По данным системы маркировки, остатки препаратов в Пензенской области составляют: "Апидра" - 2 252 упаковки, "Левемир" - 11 142 упаковки, в Республике Саха (Якутия): 666 и 1 576, в Красноярском крае - 2 501 и 5 380, в Новосибирской области - 4 832 и 11 712 упаковок соответственно", - говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре добавили, что оба препарата стабильно поставляются и вводятся в гражданский оборот, с начала года введено уже свыше 923 тыс. упаковок препарата "Апидра". Этот показатель соответствует среднегодовым значениям. Кроме того, было введено 1,4 млн упаковок препарата "Левемир", что превышает показатели за весь прошлый год. "Росздравнадзор постоянно мониторирует ситуацию с лекарственным обеспечением граждан. В случае каких-либо проблем с лекарствами просим граждан обращаться на горячую линию федеральной службы", - заключили в ведомстве.