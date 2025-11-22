На форуме "Созидатели" предприниматели показали изделия с национальными мотивами

В их числе есть кокошники и бисерные украшения

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Молодые предприниматели на форуме "Созидатели" в Национальном центре "Россия" показали изделия ручной работы - кокошники, одежду, бисерные украшения, все с национальными мотивами российских регионов, а также рассказали ТАСС о создании и развитии своих брендов.

На форум, организаторами которого являются "Росмолодежь.Предпринимай и "Росмолодежь.Профи", собрались тысячи молодых предпринимателей, специалистов и активистов со всей страны, чтобы подвести итоги года и обсудить развитие молодежного бизнеса и карьерных проектов. В кулуарах участники демонстрировали свои изделия, среди которых одежда, кокошники, а также аксессуары и даже небольшие технологические проекты. Многие рассказали ТАСС о своих историях и о том, как развивают бренды.

Как развивают бренды

Основательница бренда "Искра" Диана Русинова приехала на форум с Ямала. Ее бренд создает изделия из натуральных тканей - полотенца, косметички, шопперы, скатерти, каждая вещь украшена национальными мотивами. "Начала деятельность, находясь в декрете. Потом это выросло в полноценное дело. Сейчас делаю полотенца из муслина, косметички и аксессуары. Есть коллекция "Север" - с орнаментами, брусникой, национальными мотивами. Особым спросом пользуются полотенца", - рассказала Диана ТАСС. На Ямале у нее уже открыты несколько точек продаж, а также налажена продажа через сообщество во "ВКонтакте".

Елена Калленберг из Ярославской области представила бренд Dulla, специализирующийся на украшениях из ювелирного бисера. "Занимаюсь этим пять лет. Делаю серьги, чокеры, браслеты - каждую модель разрабатываю и собираю вручную. Бисер ровный, с прочным финишным покрытием, он не стирается. На форуме планирую познакомить аудиторию с брендом и найти новых партнеров", - поделилась она.

Ольга Бойкова, основательница бренда "Сплетение" из Москвы, показала вязаные изделия ручной работы - шарфы, шапки, митенки и носки. Всю продукцию создает небольшая команда: сама Ольга, ее мама, бабушка, а младший брат занимается дизайном и оформлением коллекций. "Мы делаем все вручную, тщательно подбираем материалы, чтобы сохранить качество изделий. На маркетплейсы не выходим, заказы отправляем через курьерские службы или продаем на маркетах. Форум дает возможность познакомить аудиторию с брендом, наладить контакты и продемонстрировать качество ручной работы", - рассказала Ольга.

Алина Кулешова, основательница бренда "Ягода-малинка" из Волгоградской области, представила кокошники, созданные вручную. Она начала заниматься этим в 15 лет, вдохновляясь русскими костюмами, и развивала бренд до того, как аксессуар стал популярным. "Сейчас люди носят кокошники не только на праздники, но и в повседневной жизни. Становление бренда проходило постепенно: от региональных показов до выставки "Россия" на ВДНХ", - рассказала Алина ТАСС.

Все работы, добавила она, выполняются вручную, а при крупных заказах ей помогают партнеры. "Основная аудитория - девушки от 17 до 35 лет, ценящие уникальные аксессуары с национальным колоритом", - отметила Кулешова.