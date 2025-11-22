На Ямале резиденты Арктической зоны смогут применять новые налоговые льготы

Новая мера будет действовать в течение пяти лет с момента получения первой прибыли по проекту

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в 2026 году установит для резидентов Арктической зоны России на Ямале, заключивших соглашение об инвестиционной деятельности, единую льготную ставку налога на прибыль в размере 15%, зачисляемого в бюджет округа, а также нулевую ставку налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет. Об этом сообщается на сайте правительства округа.

"Дмитрий Артюхов сообщил, что с 2026 года резиденты Арктической зоны России на Ямале, заключившие соглашение об инвестиционной деятельности в АЗРФ, смогут применять единую льготную ставку налога на прибыль, зачисляемого в бюджет округа, в размере 15% и нулевую ставку налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет. Новая мера будет действовать в течение пяти лет с момента получения первой прибыли по проекту, реализуемому в рамках соглашения", - говорится в сообщении.

Ранее льготы предоставлялись только резидентам, чьи проекты относились к определенным видам экономической деятельности, сейчас требования по видам деятельности исключены и льготы станут доступны всем инвесторам, использующим общую схему налогообложения. Отмечается, что в округе зарегистрировано 168 резидентов, которые реализуют более 180 инвестпроектов, предусматривающих создание около 3 тыс. новых рабочих мест. Инвесторы активно участвуют в строительстве, развивают логистику, транспортную инфраструктуру и туризм.

Кроме того, глава региона добавил, что в ближайшие 10 лет запланированы масштабные преобразования инфраструктуры. "К 2035 году агломерация Салехард - Лабытнанги станет крупным транспортным узлом и туристическим центром благодаря строительству моста через Обь, созданию горнолыжного курорта "Рай-Из", природному парку "Ингилор" и модернизации аэропорта", - добавили в правительстве.