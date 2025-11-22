На курорте Шерегеш стартовал 45-й горнолыжный сезон

Для гостей заработал туристско-выставочный центр, где можно узнать график работы подъемников, кафе и ресторанов, а также получить информацию о мероприятиях

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Горнолыжный сезон на курорте Шерегеш в Кемеровской области открылся в 45-й раз, сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале.

"Когда в 1981 году здесь проводили Спартакиаду народов России был один бугельный, один кресельный подъемник и одна трасса. Сейчас Шерегеш - это 21 канатная дорога, 34 трассы, 64 гостиницы и знаменитый на всю страну пухляк, который уже в ноябре укрыл трассы", - написал Середюк.

Он добавил, что для жителей Кузбасса продолжает развиваться программа лояльности. Так, 45 компаний-партнеров дают кешбэк за проживание, питание, прокат и подъемники, что позволяет сэкономить до 40%. К программе подключились 10 тыс. человек.

В пресс-службе регионального правительства добавили, что к открытию сезона заработал общекурортный туристско-выставочный центр для гостей. Там туристы смогут узнать график работы подъемников, кафе и ресторанов, получить информацию о мероприятиях и маршрутах, записаться на экскурсии. Также совместно с Кузбасским центром искусств в визит-центре организована выставка-продажа "Горная Шория", в экспозиции которой представлены работы известных кузбасских художников, членов Союза художников России.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. За зимний сезон 2024-2025 годов там отдохнули свыше 2,5 млн человек со всей страны. Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года, утвержденную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Развитие туризма в Кузбассе выбрано в качестве одного из основных направлений для диверсификации экономики. Сейчас ее основу составляет промышленность, в регионе добывают больше половины российского угля.