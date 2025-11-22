Пассажиры Air Arabia двое суток не могут вылететь из ОАЭ в Россию

Один из пассажиров отмененного рейса рассказал, что авиакомпания назначила новую дату вылета на 24 ноября

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Эмиратская бюджетная авиакомпания Air Arabia отменила рейс G9956 по маршруту Шарджа - Москва, который был запланирован на вечер 20 ноября. Пассажиры авиакомпании почти двое суток не могут вылететь в Россию, сообщил ТАСС представитель российского генконсульства в Дубае.

По словам дипломата, авиакомпания неоднократно обещала отправить пассажиров в Москву альтернативными рейсами, однако они по-прежнему ожидают вылета. Один из пассажиров отмененного рейса рассказал ТАСС, что авиакомпания назначила новую дату вылета на 24 ноября. В настоящее время генконсульство взаимодействует с перевозчиком, чтобы уточнить детали инцидента.

"Генеральное консульство находится в постоянном контакте с авиакомпанией. Мы отслеживаем ситуацию и при необходимости готовы оказать содействие гражданам", - сказал представитель российской дипломатической миссии. Он добавил, что "всем пассажирам обеспечено питание и предоставлено проживание".

Авиакомпания отменила рейс G9956, сославшись на плохие погодные условия. При этом другие рейсы, вылетавшие из Шарджи вечером 20 ноября, отправлялись или по расписанию, или с незначительной задержкой. Последние несколько дней в Дубае и Шардже наблюдается густой туман.