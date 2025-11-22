Москвичи проводят до восьми часов в день за досугом

При этом осознанный досуг занимает около 2 часов 20 минут

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Среднестатистический москвич тратит около 2 часов 20 минут на осознанный досуг, однако с учетом параллельного потребления контента и активностей общее время достигает примерно 8 часов в день. Такие данные привела гендиректор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

"Мы в Агентстве креативных индустрий провели исследование о том, сколько времени среднестатистический москвич тратит на досуг в день - осознанный досуг составляет около 2 часов 20 минут в день. А полный досуг, когда, например, я бегу и одновременно слушаю музыку, достигает восьми часов. То есть 8 часов москвичи фактически проводят, потребляя досуг", - рассказала она в ходе форума "Созидатели" в Национальном центре "Россия".

По словам Агамовой, эти восемь часов включают как то, что человеку действительно нравится, так и пассивное потребление контента. "Исходя из этого формируется повестка и впечатление, которое создает креативная индустрия. Фоновый досуг отражает современные тренды, так как люди активно используют онлайн-контент, интересуются вирусными роликами и другими популярными форматами", - пояснила она.

Агентство креативных индустрий отмечает, что понимание привычек потребления досуга важно для развития культурных и цифровых продуктов, а также для формирования качественного контента, способного удерживать внимание аудитории.

Организаторами форума "Созидатели" являются "Росмолодежь.Предпринимай" и "Росмолодежь.Профи" при поддержке Национального центра "Россия" и СберБизнес.