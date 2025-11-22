Данные для въезда в Россию в 2025 году поменяли более 3 тыс. иностранцев

МВД получает соответствующую информацию от пограничных органов

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Более 3 тыс. иностранцев с начала года поменяли установочные данные с целью въезда в Россию. Об этом сообщил начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней трудовой миграции миграционной службы МВД России полковник полиции Алексей Гасак.

"В текущем году от пограничных органов мы получили информацию в отношении порядка 3 тыс. лиц, которые сменили свои установочные данные", - сказал он в эфире радио "Милицейская волна".

Гасак отметил, что МВД совместно с погранслужбой пресекает попытки проникновения иностранцев в Россию под измененными установочными данными.

"На основании поступающей от пограничных органов информации об иностранцах, которые сменили свои установочные данные, мы принимаем решение о неразрешении въезда, устанавливаем закрытие [въезда] на более длительные сроки", - пояснил представитель МВД.