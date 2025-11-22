МВД: мигранты с Ближнего Востока используют въезд в Россию для транзита в ЕС

Как правило, при этом используется образовательная схема, указал начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней трудовой миграции миграционной службы министерства полковник полиции Алексей Гасак

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Выходцы из стран Ближнего Востока и Африки въезжают в Россию на краткосрочный период с целью дальнейшего транзита в страны ЕС. Об этом сообщил начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней трудовой миграции миграционной службы МВД России полковник полиции Алексей Гасак.

"Мигранты с нестабильной экономической и политической ситуацией, имеющие визовый въезд, въезжают в Россию на краткосрочный период, в основном преследуя цель дальнейшего транзита в страны Евросоюза. Прежде всего, это выходцы из государств Ближнего Востока и Африки", - сказал он в эфире радио "Милицейская волна".

Гасак пояснил, что, как правило, при этом используется образовательная схема, то есть получение учебных виз без цели обучения в образовательных учреждениях. Либо, по его словам, эта категория иностранцев выезжает в РФ по туристическим визам.

"В целях недопущения использования этих схем и этих каналов для транзита через нашу страну принимаемые меры позволили только в 2024 году сократить количество [случаев] въезда таких лиц на 90%. И в текущем году мы отмечаем такую же динамику", - подчеркнул он.

При этом, по словам Гасака, иностранцы из государств СНГ используют незаконные схемы легализации для последующего длительного пребывания на территории страны, например, путем изменения своих персональных данных, заключения фиктивных браков, усыновления детей, фальсификации результатов экзамена по русскому языку.