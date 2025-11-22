В вузах ЦФО создадут молодежные комитеты безопасности до конца февраля 2026 года

Такое решение принято по итогам антитеррористического молодежного слета "Щит Мира"

КОСТРОМА, 22 ноября. /ТАСС/. Молодежные комитеты безопасности будут созданы при каждом координационном центре в вузах Центрального федерального округа (ЦФО) до конца февраля 2026 года. Такое решение принято по итогам антитеррористического молодежного слета "Щит Мира", сообщили в Костромском государственном университете, на базе которого проходило мероприятие.

Слет проходил с 20 по 22 ноября при поддержке гранта Федерального агентства по делам молодежи. В нем приняли участие около 150 студентов из 10 вузов ЦФО.

"Программа Слета была нацелена на общение и обмен опытом, а его итогом стало принятое студентами-участниками решение о создании Молодежных комитетов безопасности "Щит мира" при каждом координационном центре в вузах ЦФО. Такие комитеты будут созданы до конца февраля 2026 года, их миссия - сформировать у студентов иммунитет к деструктивному поведению", - говорится в сообщении.

Как отметили в университете, направлениями деятельности молодежных комитетов станут защита в цифровом мире, психологическая безопасность - гармония разума и тела, противодействие террористическим угрозам, а также обучение действиям в случае чрезвычайных ситуаций.

На мастер-классах, панельных дискуссиях и лекциях в рамках слета студенты учились сохранять спокойствие и правильно действовать при угрозе терактов и других чрезвычайных ситуаций. В частности, участники разбирались с понятием безопасности в молодежной среде, говорили об исторической правде и межнациональных отношениях.

"В сложившихся современных условиях каждый из нас понимает, что безопасность имеет огромное значение. Именно поэтому мы собрали у себя лидеров студенческой молодежи со всех регионов ЦФО, чтобы совместными усилиями выработать практические решения, направленные на профилактику терроризма и экстремизма", - приводятся слова ректора Костромского университета Дениса Чайковского.

План совместных действий

По информации вуза, участники слета разработали план совместных действий на 2026 год, в котором уже запланировано 15 событий по просвещению, информированию и отработке практических умений и навыков в сфере профилактики терроризма. Кроме того, в ближайшее время начнет свою работу канал комитетов в мессенджере Max, где сами студенты будут писать о ближайших планах и событиях.