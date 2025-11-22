В Дрвенграде начался фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

Режиссер Эмир Кустурица открыл двухдневную программу показов и дискуссий

МОКРА-ГОРА /Сербия/, 22 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" торжественно открылся в этнодеревне Дрвенград в Сербии. Впервые принявший мероприятие в 2024 году, режиссер Эмир Кустурица вновь выступил его хозяином, открыв двухдневную программу показов и дискуссий.

"Путь документального кино всегда своеобразен. Документальные фильмы снимаются для телевидения, для очень информативного формата экрана. Когда же они показываются с проектора на большом экране, как здесь, это становится гарантией того, что фильм действительно стоит внимания и что эмоции будут гораздо сильнее, чем при просмотре по телевидению, - отметил Кустурица на открытии фестиваля. - Как сказали бы в Сербии - наслаждайтесь программой".

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, открытие фестиваля ознаменовалось премьерой фильма Екатерины Яковлевой и Олега Некишева "Итальянское сопротивление. Фильм 2-й. Преодоление" - трагикомедии с элементами шпионского детектива. Лента рассказывает о том, как трое россиян провели в Италии подпольный фестиваль запрещенных фильмов об СВО и какой резонанс это вызвало в местных СМИ.

"Мы привезли в Италию фильмы с фронта. Фестиваль проводили подпольно, потому что оголтелая русофобия не позволяет доносить правду открыто", - отметила генеральный продюсер фестиваля, руководитель документального канала RT Екатерина Яковлева.

Во второй день фестиваля программу откроет фильм Татьяны Борщ "Донбасс. Дети". Еще одна премьера - картина документалистов RT Виталия Бузуева и Михаила Бурова "Дейтонский договор. Мир на весах", посвященная причинам и последствиям соглашения, завершившего Боснийскую войну. Авторы исследуют, почему спустя почти три десятилетия споры вокруг Дейтонских соглашений продолжаются и что ждет Боснию и Герцеговину при нарушении установленного баланса.

Также 23 ноября зрителям покажут фильм "Один. Поле. Воин" Руслана Гусарова и Артема Сомова - историю дагестанского сапера Закарьи Алиева, который три недели в одиночку выживал в окружении. В картине Ольги Кирий "Я обвиняю фашизм" представлены свидетельства жителей Курской области и признания украинских боевиков, рассказывающие о преступлениях киевского режима.

В рамках деловой программы пройдет дискуссия "Балканы и Донбасс - уроки истории", посвященная параллелям между судьбой Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Донбассом, а также влиянию западного вмешательства на региональные конфликты.

Фестиваль объединяет документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и общественных деятелей. Все работы связаны общей идеей - "Это время героев". В центре каждого фильма - истории защитников, волонтеров, врачей, корреспондентов и участников гуманитарных миссий. Коллекция фестиваля превышает 100 лент, созданных RT, Первым каналом, ВГТРК, телеканалом "Звезда", СПАС и независимыми режиссерами из России и зарубежных стран. Фильмы фестиваля уже были показаны более чем в 30 государствах, включая Грецию, Египет, Сербию, Италию, Армению, Индию, Китай, Ливан, Пакистан и Турцию. В ряде стран показы проходили под давлением националистических групп, однако неизменно собирали аншлаги. В Сербии форум в прошлом году завершился столь успешно, что Кустурица предложил сделать его ежегодным.

Деревня Эмира Кустурицы

Деревня Дрвенград, или Кустендорф, была построена Кустурицей для съемок фильма "Жизнь как чудо" (2004). Она расположена в Златиборском округе возле города Ужице в 200 км на юго-запад от Белграда, недалеко от горы Мечавник. В ней расположены библиотека, художественная галерея, кинотеатр, а также церковь Святого Саввы. Кустурица назвал улицы деревни в честь людей, которых он считает великими: Николы Теслы, Эрнесто Че Гевары, Диего Марадоны, Федерико Феллини, Ингмара Бергмана, Иво Андрича, Никиты Михалкова, Андрея Тарковского. В Дрвенграде ежегодно проходят кинофестиваль "Кустендорф", а также фестиваль русской классической музыки Kustendorf Classic ("Кустендорф классик").