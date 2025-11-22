Экоактивисты с участием Тунберг окрасили воду в Гранд-канале Венеции

Губернатор области Венето Лука Дзайя осудил произошедшее

РИМ, 22 ноября. /ТАСС/. Активисты экологического движения Extinction Rebellion провели очередную акцию в Венеции, вылив в Гранд-канал красящее вещество, из-за чего вода приобрела ярко-зеленый цвет. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, в акции на мосту Риальто принимала участие и шведская экоактивистка Грета Тунберг. Губернатор области Венето Лука Дзайя осудил произошедшее, назвав акцию "еще одной нападкой на культурное наследие" города. По его словам, подобные действия не помогают защите окружающей среды, а вредят ей и наносят ущерб Венеции, вынуждая проводить работы по очистке. Полиция установила личности нескольких участников протеста, у них были изъяты музыкальные инструменты и баннеры, указывает агентство.

Это не первый подобный случай в Венеции. Аналогичная акция с окрашиванием воды прошла в мае 2023 года. Как напоминает ANSA, позднее, в апреле 2024 года, двое граждан Франции вылили в канал органические красители, окрасив воду в красный и зеленый цвета в рамках якобы "художественного проекта".