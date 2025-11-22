Росмолодежь назвала лучших молодых предпринимателей на форуме "Созидатели"

Среди лауреатов - предприниматели из самых разных сфер: от социальных инициатив и семейного бизнеса до высоких технологий и креативных индустрий

© Иван Кузнецов/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Ангелина Трухачева из Алтайского края с сетью студий раннего плавания "Аквапупс", москвич Дмитрий Огнерубов, разработавший медицинское устройство "Ньюман тех", Илья Чучукало из Луганска с проектом Handy.Pet и Гульнара Хасанова из Уфы с проектом LikeBella стали победителями премии "Молодой предприниматель России", вручение которой прошло на форуме "Созидатели" в Национальном центре "Россия".

Как сообщает корреспондент ТАСС, мероприятие собрало несколько тысяч молодых специалистов, экспертов и представителей бизнеса, создав динамичную атмосферу обмена опытом, презентаций проектов и деловых дискуссий. Премия отмечает 15-летний юбилей: на участие поступило более пяти тысяч заявок из более 80 регионов страны. Победителей определили в 17 номинациях.

Среди лауреатов - предприниматели из самых разных сфер: от социальных инициатив и семейного бизнеса до высоких технологий и креативных индустрий. В номинации "Социальная миссия" победила Ангелина Трухачева с сетью студий раннего плавания "Аквапупс", поддерживающей особенных детей. Среди призеров - калужанка Екатерина Зинченко, чей бренд Pure Sence создает ароматы совместно с незрячими парфюмерами.

Победителем в номинации "Производитель года" стал Илья Чучукало - производитель натуральных гигиенических наполнителей для животных Handy.Pet. В категории "Наука и технологии" лучшим признан Дмитрий Огнерубов, создатель медицинского устройства "Ньюман тех", уже используемого в российских клиниках. В креативной сфере победу одержала Гульнара Хасанова с проектом LikeBella, выросшим от небольшой мастерской до школы кройки и шитья с планами выпуска взрослой коллекции. Среди финалистов был также красноярский бренд Denkito Сергея Манелюка, создающий умную одежду с встроенными технологиями.

Победителем в главной номинации "Молодой предприниматель года" стал основатель производства "Ельнинская промышленная компания" Артем Давыдов из Смоленской области. Его предприятие выполняет полный цикл работ по металлообработке, а также по глубокой модернизации и капитальному ремонту станков. Налажен процесс производства сложных станочных узлов (винты, шпиндели), а также обработка крупных станин.

О призах

Победители и призеры войдут в рейтинг топ-35 молодых предпринимателей России. Им предоставят экспертную и информационную поддержку, возможность участия в деловых мероприятиях Росмолодежи и партнеров, а также специальные призы. Главный из них - миллион рублей от Сбербизнес. Среди других - сертификаты и бонусы от Ozon, 500 тыс. рублей на масштабирование бизнеса в TenChat, лимитированные капсулы от Putin Team Russia, участие в рекламной кампании Arctic Explorer и подарки от партнеров премии.

Проекты оценивались по количеству новых рабочих мест, годовому приросту выручки, информационной открытости, участию в социальных инициативах, публичности собственника и полученной ранее поддержке для бизнеса. После отборочного этапа 50 полуфиналистов представляли свои проекты экспертному совету, 30 из них вышли в финал, где победителей определили народным голосованием.

Организаторы форума

Организаторами форума выступают проекты "Росмолодежь. Предпринимай" и "Росмолодежь. Профи" при поддержке Национального центра "Россия" и Сбербизнеса.