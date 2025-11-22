Миляев: Госсовет помог поддержать инициативы по вовлечению инвалидов в спорт

Госсовет вырос в структуру, которая обеспечивает согласованное функционирование органов власти и экспертного сообщества, сообщил губернатор Тульской области

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Госсовет помог поддержать региональные инициативы по вовлечению инвалидов в спорт и их реабилитации, а также по развитию транспортной доступности социальных объектов для них, сказал ТАСС губернатор Тульской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев.

"Госсовет сегодня - это действенный механизм, позволяющий с участием представителей профильных федеральных органов власти оперативно рассматривать региональные инициативы, направленные на социально-экономическое развитие государства. Я благодарен президенту России Владимиру Путину за <…> поддержку инициатив, выработанных нашей комиссией. Среди них вопросы транспортной доступности социальных объектов для инвалидов и вовлечения их в занятия физкультурой и спортом, подготовка кадров по адаптивной физкультуре и спорту, физической реабилитации и абилитации инвалидов", - сказал он.

Совместно с другими комиссиями Госсовета вырабатываются также меры комплексной поддержки бойцов и ветеранов СВО, семей с детьми.

"За четверть века Госсовет вырос в серьезную структуру, которая обеспечивает согласованное функционирование органов власти и экспертного сообщества, обсуждение важных вопросов государственной политики и выработку консолидированных решений", - уверен губернатор.

Инструмент государственного совета был создан еще в 19 веке, при этом в современном виде Госсовет был создан в 2000 году. 22 ноября 2000 года состоялось первое его заседание, посвященное стратегии развития государства до 2010 года.

Госсовет РФ - конституционный государственный и консультативно-совещательный орган, формируемый президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также определения приоритетных направлений развития государства.