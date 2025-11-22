Директора Фонда капстроительства Запорожской области уволили после жалоб жителей

Губернатор региона Евгений Балицкий поручил задокументировать все дефекты в квартирах, возникшие по вине подрядчика

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Директор Фонда капитального строительства Запорожской области уволен после жалоб жильцов дома в Днепрорудном на протечки из-за халатности подрядчика, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

"Ко мне поступило обращение от жителей дома по улице Ленина города Днепрорудного, где в результате халатных действий подрядчика и нарушения технологии ремонтно-восстановительных работ была полностью демонтирована крыша, что привело к дождевым протечкам в квартирах. Проверка выехала, зафиксированы нарушения, руководитель Фонда капитального ремонта Запорожской области уволен", - написал Балицкий.

Губернатор поручил задокументировать все дефекты в квартирах, возникшие по вине подрядчика. В трехдневный срок закончат стяжку кровли, затем отремонтируют поврежденное жилье за счет Фонда капитального ремонта. С недобросовестным подрядчиком начато расторжение договора, остальные его объекты также проверят.