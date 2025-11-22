Сириус определил разработчика мастер-плана двух инновационных районов

На них планируется создать вторую очередь научно-технологического университета "Сириус" и инновационный IТ-кластер

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 22 ноября. /ТАСС/. Представители федеральной территории Сириус вместе с экспертным жюри определили победителя конкурса по создание мастер-плана двух научно-технологических районов. Им стал консорциум компаний под руководством АО "Горпроект", сообщила пресс-служба федеральной территории.

Международный конкурс на разработку мастер-плана двух инновационных районов был объявлен в начале февраля.

"Состоялось заседание жюри открытого международного конкурса на разработку мастер-плана научно-технологических районов федеральной территории Сириус. Его победителем стал консорциум компаний G+S+M под руководством АО "Горпроект" (Москва). Их концепция была высоко оценена жюри за их оригинальность и функциональность на интеграцию природных ресурсов с современными строительными технологиями", - говорится в сообщении.

Мастер-планы будут разработаны для двух участков площадью почти 43 га. На них планируется создать вторую очередь научно-технологического университета "Сириус", а также инновационный IТ-кластер. Кроме того, здесь будет создан университетский медкластер, а также первый в России водно-климатический нацпарк.

Эксперт ООН по устойчивому развитию Али Альрау, входивший в состав жюри, порекомендовал будущим архитекторам не только учитывать особенности местности, но и историческое развитие. "Для будущих проектировщиков очень важно осознавать контекст и особенности территории, на которой они работают. И в этом конкурсе это было особенно явным" - цитирует Альрау пресс-служба.

В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральной территории Сириус в Краснодарском крае. Этому предшествовало создание в 2019 году по поручению главы государства научно-технологического университета "Сириус" для поддержки и развития талантов.