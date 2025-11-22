МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве

Водителям посоветовали снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать резких маневров на дороге

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о мокром снеге и гололедице в столице до утра 23 ноября.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 21:00 22 ноября до 08:00 23 ноября в Москве местами ожидается отложение мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении пресс-службы главка.

В связи с непогодой в ГУ МЧС водителям посоветовали значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать резких маневров на дороге. Пешеходам же порекомендовали, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.