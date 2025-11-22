В Москве ожидаются мокрый снег и гололедица в ночь на 23 ноября

Жителей города призвали парковаться в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Мокрый снег и гололедица ожидаются местами в столице в период с 21:00 мск 22 ноября до 08:00 мск 23 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по Москве.

В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями в управлении рекомендуют парковаться в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. "Будьте внимательны, управляя автомобилем, не оставляйте детей без присмотра", - отмечается в сообщении.