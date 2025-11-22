Мемориальный комплекс "Дорога жизни" модернизируют к 2027 году

Проект реализуют по архитектурной концепции, разработанной студентами Горного университета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Модернизация мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни" в Ленинградской области завершится к 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"По поручению президента России Владимира Путина в регионе идет комплексная модернизация мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни". Основные работы запланированы на 2026 год, а к 2027 году легендарный мемориал будет полностью обновлен", - говорится в сообщении.

На данный момент подготовлена проектно-сметная документация для реконструкции 90 объектов культурного наследия, разработана концепция архитектурного освещения мемориалов и памятных столбов, обновлены 56 остановочных павильонов и шумозащитные экраны вдоль трассы. В стадии реализации находятся строительство новых пешеходных переходов и парковочных карманов у мемориалов "Разорванное кольцо" и "Катюша", расширение участка автомобильной дороги, создание объездной дороги вокруг Всеволожска к 2030 году.

Как отметили в пресс-службе, проект реализуется по архитектурной концепции, разработанной студентами Горного университета и одобренной президентом России.

"Мы бережно сохраняем память о подвиге защитников Ленинграда. Все работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным графиком, чтобы к 2027 году полностью завершить модернизацию этого священного для каждого россиянина места", - привели в пресс-службе слова губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Дорога жизни

Дорога жизни - название, которое дали ленинградцы ледовой трассе через Ладожское озеро, начавшей работу 22 ноября 1941 года для поставок продовольствия в осажденный город, перевозки стратегических грузов и эвакуации населения. Она действовала две зимы и была единственной военно-стратегической линией коммуникации блокадного Ленинграда. Летом перевозки через Ладогу этим маршрутом осуществлялись по воде. Дорога представляла собой комплекс наземных и водных инфраструктурных объектов, которые тщательно оборонялись и обеспечивались электричеством, топливом и связью.

За весь период действия Дороги жизни по ней перевезли более 16 млн тонн различных грузов, в том числе военного назначения, и эвакуировали более 1 млн человек. Важнейшим пунктом эвакуации населения во время блокады Ленинграда, через который проходила Дорога жизни, была деревня Кобона, расположенная на восточной части берега Ладожского озера.