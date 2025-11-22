В Кабардино-Балкарии на конном пробеге разыграли призовой фонд в 1 млн рублей

В соревнованиях приняла участие 61 конно-спортивная пара

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 22 ноября. /ТАСС/. Призовой фонд в 1 млн рублей разыграли на конном пробеге "Кубок памяти Сергея Аникеева" в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Баксана.

"В конноспортивном комплексе "Красный Гедуко" состоялись региональные соревнования по пробегам "Кубок памяти Сергея Аникеева". В соревнованиях приняла участие 61 конно-спортивная пара из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области", - говорится в сообщении.

Спортивные пары соревновались на пяти дистанциях: 100, 80, 40, 20 и 20 (95+ кг) км.

Победителем на дистанции в 100 км стал Александр Пономаренко (Московская область), 80 км - Екатерина Васильева (КБР), 40 км - Эльдар Камергоев из Кабардино-Балкарии. Лучший результат на 20 км показали Исмел Мизов и Аслан Ниров (КБР).

Мероприятие организовано администрацией Баксана.