В Пекине стартовало новогоднее путешествие Деда Мороза

На встречу пришли китайские школьники, которые изучают русский язык

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский Дед Мороз из Великого Устюга навестил Пекин, где поздравил детей из школы при посольстве России с наступающим Новым годом. Китайские школьники исполнили для Деда Мороза песню "В лесу родилась елочка" по-китайски, сообщается в Telegram-канале Деда Мороза.

"Главный зимний волшебник - Российский Дед Мороз - навестил столицу Китая, чтобы поздравить с наступающим Новым годом детишек из школы при посольстве России. Ребята подготовили яркие выступления для Дедушки и помогли ему взбодриться после долгой дороги", - говорится в сообщении.

На встречу к Деду Морозу пришли китайские школьники, которые изучают русский язык.

Позже Дедушка встретился с детьми из китайских и российских семей, которые давно живут и работают в Пекине. Китайские ребята узнали много нового о русской культуре и обещали приехать с ответным визитом. Все дети получили предновогодние подарки и сделали на память фотографии с Дедушкой Морозом, сообщили его помощники.

18 ноября Дед Мороз отпраздновал день рождения в своей вотчине под Великим Устюгом с участием множества гостей, сказочных персонажей, зажег новогодние огни на первой в России елке, а затем отправился в новогоднее путешествие. В вотчине создан тематический парк, действует двухэтажный терем волшебника, почта Деда Мороза, дом моды, зоосад - филиал Московского зоопарка.