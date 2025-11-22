В Московском регионе начался мокрый снег

В соседних с Московской областью районах Владимирской области также идет снег

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Сильный мокрый снег обрушился вечером на Москву и Подмосковье, передают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках региона.

В частности, интенсивный мокрый снег наблюдается на восточных и юго-восточных рубежах области, прежде всего, в Орехово-Зуеве, Луховицах, Коломне. Идет снег и со стороны юго-запада: в районах Новой Москвы и прилегающих к ним округах Подмосковья. Отмечается снег также в соседних с Московской областью районах Владимирской области.

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ предупредили, что предстоящей ночью в Москве и Подмосковье возможны осадки, а местами - налипание снега на деревья и провода. Температура воздуха при этом составит в столице от 0 до минус 2 градусов, по области - от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем синоптики на фоне облачности с прояснениями также не исключают небольшие осадки. Столбики термометров также покажут от 0 до минус 2 градусов по Москве и от минус 3 до плюс 2 градусов в Подмосковье.