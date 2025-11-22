Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Работникам стоит выбирать для отпуска длинные месяцы, чтобы максимально выгодно получить выплаты. А если хочется больше отдохнуть, можно присоединять отпуск к праздникам в январе или мае, рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Если работнику важна сумма отпускных, то отпуск лучше взять в месяцы, где рабочих дней больше: в 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь", - пояснил эксперт.

Он указал, что "стоимость" одного рабочего и отпускного дня различается. Заработную плату считают за фактически отработанные дни. А отпускные - за все календарные дни, кроме праздничных, по среднему заработку за последний год.

"Если работнику нужно больше выходных дней, то выгодно брать отпуск в январе и мае 2026 года, так как в эти месяцы есть государственные праздники. По Трудовому кодексу РФ, праздничные дни в отпуск не входят, так что работник потратит меньше отпускных дней или удлинит себе отдых. Если отпуск выпадает на официальные праздники, то он продлевается", - рассказал Машаров.

Согласно Трудовому кодексу РФ, каждый сотрудник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск, который длится 28 дней. В некоторых случаях отпуск бывает и больше, например у несовершеннолетних, инвалидов, представителей некоторых профессий, включая педагогов. Дополнительные дни отдыха положены при ненормированном рабочем дне, вредных условиях труда. Отпуск можно делить на несколько частей. При этом, по закону, хотя бы одна из частей должна быть не меньше 14 дней.