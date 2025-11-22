В ОП предложили обязать водителей такси иметь детские кресла

В машинах эконом-класса должно быть как минимум одно кресло для детей, а в комфорт-класса и выше не менее двух, заявил председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Водителей такси эконом-класса нужно обязать иметь как минимум одно детское кресло в машине, а комфорт-класса и выше - не менее двух. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Я считаю, что это должно быть обязательным условием для любого такси - безопасная перевозка детей. Мое предложение: например, обязать водителей такси класса эконом иметь одно кресло, а водителей машин класса комфорт, комфорт-плюс и бизнес - не менее двух кресел", - сказал Рыбальченко.

По мнению эксперта, это должно регулироваться на законодательном уровне. Он пояснил, что в правила лицензирования следует включить обязательное наличие в такси детских кресел, в том числе для грудничков.

Сейчас для поездки в такси с ребенком, как правило, нужно заказать машину по специальному тарифу или как минимум указать в примечаниях, что требуется детское кресло. Иначе такси может приехать без бустера. За перевозку ребенка без кресла водителю грозит штраф 3 тыс. рублей. В сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект об его увеличении до 5 тыс. рублей.