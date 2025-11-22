В финал чемпионата по русскому языку вышли Египет и Алжир

Участники из этих стран лучше остальных команд справились с заданиями в дивизионе "Африка", сообщили в пресс-службе подведомственного Министерству науки и высшего образования Российской Федерации "Интеробразования"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Участники чемпионата по русскому языку из Египта и Алжира лучше остальных представителей африканских стран справились с заданиями и прошли в финал соревнования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подведомственного Министерству науки и высшего образования Российской Федерации "Интеробразования".

"Завершен полуфинал чемпионата мира по русскому языку для иностранцев 2025. В финал выходят две команды из каждого дивизиона. В дивизионе "Азия и Океания" победу одержали команды из Монголии и Китая. В дивизионе "Ближнее зарубежье" в число сильнейших вошли команды из Узбекистана и Казахстана. Среди команд дивизиона "Африка" в финал вышли представители Египта и Алжира", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в дивизионе "Европа" проходят дальше участники из Латвии и Литвы. Лучшими в дивизионе "Америка" стали представители Эквадора и Венесуэлы.

Команды, не прошедшие в финал, участвуют в этапе борьбы за третье место. Он пройдет с 24 по 28 ноября в виде текстового квеста в ролевом формате. В каждом дивизионе проводится пять этапов. Победитель определяется по количеству баллов, которые выставляют эксперты в соответствии с правилами чемпионата.

Чемпионат мира по русскому языку - 2025 является значимым событием в сфере продвижения русского языка и культуры за рубежом. Он направлен на развитие интереса к русскому языку среди иностранных граждан и укрепление межкультурного взаимодействия. Проект реализуется ФГБУ "Интеробразование" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.