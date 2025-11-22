В ГД предложили разрешить временную регистрацию в апартаментах

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что перевод такой недвижимости в статус жилых помещений "фактически исключен"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Апартаменты в России следует наделить отдельным статусом, предусматривающим возможность временной регистрации в них с правом продления. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Он отметил, что перевод такой недвижимости в статус жилых помещений "фактически исключен", так как Госдума уже отклонила соответствующий законопроект. Если же разрешить оформлять временную регистрацию граждан в нежилых помещениях, то под действие этой нормы автоматически попадут не только апартаменты, но и все нежилые помещения в стране, "чего допустить нельзя", подчеркнул Кошелев.

"Считаю, что "золотой серединой" в многолетнем споре может стать определение апартаментов как помещения, которое является недвижимым имуществом и пригодно для временного проживания. И, соответственно, [разрешить] временную в нем регистрацию с правом продления. Порядок признания помещения апартаментами и требования, которым они должны отвечать, должны быть установлены правительством Российской Федерации", - сказал депутат.

По его словам, в случае реализации этой инициативы на владельцев апартаментов не будут распространяться различные социальные гарантии, такие как обязательная приписка к поликлинике, детскому саду, школе. "Именно это и становится камнем преткновения во всех спорах о статусе апартаментов", - объяснил Кошелев.