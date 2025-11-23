В МВД рассказали, кем представляются телефонные мошенники для обмана детей

В разговоре с несовершеннолетними у злоумышленников часто встречаются фразы "проблемы с доступом к электронному дневнику" и "необходимо зарегистрироваться в образовательном ресурсе"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Телефонные мошенники в схемах с обманом детей часто представляются работниками образовательных организаций, используя при этом такие же манипуляции, как и в отношении взрослых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В отношении несовершеннолетних применяются те же манипуляции, однако злоумышленники чаще маскируются под работников образовательных организаций", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что в разговоре с детьми у мошенников часто встречаются фразы "проблемы с доступом к электронному дневнику" и "необходимо зарегистрироваться в образовательном ресурсе".