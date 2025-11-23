Вильфанд: в трех округах РФ ожидается температура ниже нормы

Показатели будут отставать от среднестатистических значений на 6-8 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Резкое понижение температуры ожидается на следующей неделе в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, значения будут отставать от нормы на 6-8 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заток холодных воздушных масс приводит к тому что, на севере Урала, в ЯНАО и ХМАО температура резко понизится и в течение всей следующей недели будет ниже нормы на 6-8 градусов. И это означает, что в этих регионах температура будет приближаться к 40-градусной отметке мороза. Настоящий мороз распространится и на север Сибири, там температура будет тоже на 6-8 градусов ниже нормы - до минус 35-38 градусов", - сказал он.

Кроме того, на северо-востоке Якутии температура в ближайшие дни может опускаться до минус 43-47 градусов, что на 7-13 градусов ниже нормы.