Глава Росархива: СССР после убийства Кеннеди не допустил обвинений в соучастии

Руководство Советского Союза способствовало расследованию происшествия, подчеркнул Андрей Артизов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Руководство Советского Союза после убийства президента США Джона Кеннеди приняло особые меры по предотвращению обвинений СССР в соучастии и способствовало его расследованию. Об этом ТАСС рассказал глава Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов.

"Сообщение об аресте по подозрению в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальда, ранее проживавшего в СССР и женатого на советской гражданке, крайне взволновало советского посла в США Анатолия Добрынина. Срочно надо было убедиться, что СССР не замешан в этой драме. Посол встретился с руководителем советской резидентуры в Вашингтоне, тот подтвердил, что никаких связей КГБ или ГРУ с Освальдом не имели. В Кремле, узнав о предполагаемом убийце, спешили получить информацию о личности Освальда, но председатель КГБ В. Е. Семичастный заверил, что следа Москвы в убийстве Джона Кеннеди нет", - сказал он.

По его словам, в это время в США "развернулась настоящая кампания по выявлению и разоблачению международного коммунистического заговора". "Однако высшее американское руководство осознавало необходимость сохранения деловых взаимоотношений с СССР. Уже вечером 23 ноября (на следующий день после убийства - прим. ТАСС) Госдеп выпустил первое официальное заявление о непричастности Советского Союза, Кубы или какой-либо иной страны к убийству президента США", - добавил Артизов.

Он отметил, что отправка соболезнований вдове Кеннеди не только от самого Хрущева, но и от его супруги Нины стала "новым словом в советском дипломатическом протоколе". Также по решению Хрущева советскую делегацию на похоронах возглавил представитель высшего руководства страны, а сам он в сопровождении министра иностранных дел СССР Андрея Громыко посетил американское посольство, чтобы отдать дань уважения покойному президенту США.

Глава Росархива сообщил, что Советский Союз активно помогал США в расследовании убийства президента, в том числе передав фотокопии всей переписки советского посольства в США с Освальдом, а также личные документы Освальда и его жены периода его пребывания в СССР.

"Была оказана большая помощь и в сохранении памяти о покойном президенте. В США есть традиция - создавать после ухода президента библиотеку его имени, с просьбой о содействии в получении материалов обратился младший брат президента - генеральный прокурор Роберт Кеннеди. Советское руководство положительно откликнулось на просьбу", - заключил Артизов.

Об убийстве

35-й президент США Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки в штат Техас. Официальная комиссия, сформированная по следам преступления, пришла к выводу, что убийство было делом рук одиночки Ли Харви Освальда и что речь не идет о каком-либо широкомасштабном заговоре. Выстрел, согласно заключению комиссии, был сделан с шестого этажа склада школьных учебников, расположенного на центральной площади Далласа. Там была обнаружена винтовка с оптическим прицелом и использованными гильзами.